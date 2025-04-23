الأمن يشتبك مع مطلوبين جنوبي العراق

وقال المصدر لـ ، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت خلال مطاردة قوة أمنية لعناصر مطلوبة للدولة، في بمحافظة ".وبحسب المصدر، فانه "تم اعتقال احد المطلوبين في منطقة الزغيبي بالشطرة، فيما تجري عمليات مطاردة للعناصر المتبقية".