الإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط ميسان

وذكر بيان للوكالة ورد لـ ، أنه "بجهود استخبارية وتقنية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الاستخبارية) من الوصول الى المتهم الذي قام بقتل مواطن يعمل في شركة بواسطة آلة حادة في وقتٍ سابقٍ، حيث تمكنت من تحديد هويته ومحل إقامته وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وأضاف البيان، أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بهذه الجـريمة البشعة".