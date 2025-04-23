مقتل وإصابة ثلاثة منتسبين بمشاجرة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ضمن ناحية ".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت بمقتل شخص يعمل منتسبا بالحشد واصابة اثنين اخرين بجروح".