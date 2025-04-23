وزير الداخلية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر بالشرطة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب: سنحدد الرسوم على الصين خلال أسبوعين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523688-638810374435208355.jpg
وزير الداخلية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر بالشرطة
أمن
2025-04-23 | 16:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,466 شوهد
وجه
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر بالشرطة الاتحادية بسبب التجاوز على مجموعة من المتظاهرين.
وقالت الوزارة في بيان، "وجه
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر من
قوات الشرطة
الإتحادية لمعرفة تداعيات الحادث الذي وقع في منطقة
ابو عظام
شمالي العاصمة
بغداد
والتجاوز على مجموعة من المتظاهرين المطالبين بالخدمات".
كما وجه الشمري بـ"محاسبة المقصرين بشدة في حال ثبت قيامهم بالاعتداء على مواطني المنطقة وإلقاء القبض على اخرين دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك، فضلًا عن استخدام العيارات النارية".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه عناصر
الشرطة الاتحادية
وهم يعتقلون احد المتظاهرين شمالي بغداد.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مطالبات باستبعاد وكيل الداخلية لشؤون الشرطة عن اللجنة التحقيقية الخاصة بالمهندس بشير
11:40 | 2025-04-07
مطالبات بتشكيل لجان تحقيقية وفتح ملفات عقود التسليح والتجهيز بوزارة الدفاع
04:11 | 2025-04-07
مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت
08:21 | 2025-02-02
التعذيب بمراكز التحقيق ليس جديداً ولا أحد يستجيب.. مطلب نيابي باستضافة وزير الداخلية
09:57 | 2025-04-05
الداخلية
تحقيق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
26.36%
03:40 | 2025-04-22
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
03:40 | 2025-04-22
استمرار الأمطار في العراق والجمعة تعيدنا الى فصل الشتاء
محليات
25.32%
02:18 | 2025-04-22
استمرار الأمطار في العراق والجمعة تعيدنا الى فصل الشتاء
02:18 | 2025-04-22
حيلة غريبة لتحسين إشارة "واي فاي" تشعل مواقع التواصل
منوعات
25.07%
11:24 | 2025-04-22
حيلة غريبة لتحسين إشارة "واي فاي" تشعل مواقع التواصل
11:24 | 2025-04-22
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً بالعراق
اقتصاد
23.25%
09:59 | 2025-04-22
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً بالعراق
09:59 | 2025-04-22
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-23
Live Talk
الشراء بالتقسيط.. سلاح ذو حدين - الحلقة ١٤ | 2025
10:30 | 2025-04-23
Live Talk
الشراء بالتقسيط.. سلاح ذو حدين - الحلقة ١٤ | 2025
10:30 | 2025-04-23
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-23
Live Talk
الشراء بالتقسيط.. سلاح ذو حدين - الحلقة ١٤ | 2025
10:30 | 2025-04-23
Live Talk
الشراء بالتقسيط.. سلاح ذو حدين - الحلقة ١٤ | 2025
10:30 | 2025-04-23
لقطات
جوازات دبلوماسية للفانشستات.. امتيازات تخالف الدستور! | تقارير اخبارية
08:30 | 2025-04-23
لقطات
جوازات دبلوماسية للفانشستات.. امتيازات تخالف الدستور! | تقارير اخبارية
08:30 | 2025-04-23
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
اخترنا لك
مقتل شخص بنزاع عشائري في ميسان
17:02 | 2025-04-23
اعتقال أحد أفراد "عصابة خطيرة" شرقي بغداد
16:50 | 2025-04-23
مقتل وإصابة ثلاثة منتسبين بمشاجرة في بغداد
16:29 | 2025-04-23
خمسة جرحى من الحشد بانفجار "مسيرة" في الانبار
08:35 | 2025-04-23
الإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط ميسان
08:30 | 2025-04-23
الأمن يشتبك مع مطلوبين جنوبي العراق
08:07 | 2025-04-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.