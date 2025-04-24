شرطي يفتح النار على سائق تكسي في الكاظمية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشادة كلامية لم تعرف اسبابها بين سائق اجرة ومنتسب بالشرطة تطورت الى اطلاق النار من قبل المنتسب باتجاه السائق ضمن ".وأضاف ان "اطلاق النار اسفر عن إصابة سائق الاجرة بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى"، مشيرا الى ان "قوة امنية تحفظت على المنتسب اجراءات أصولية".