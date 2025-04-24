شرطة ديالى تعلن اعتقال مراهق قتل شقيقته بطريقة وحشية بعد 3 ساعات من الجريمة

وقالت في بيان ورد لـ ، "بعد الإخبار الذي ورد الى مفارز شرطة عن اختفاء طفلة في حي التحرير ترأس قائد شرطة اللواء الركن ، فريقا أمنيا مشترك من قسم شرطة ومكتب مكافحة اجرام بعقوبة ومكتب استخبارات التحرير ومفارز شرطة النجدة والدوريات ودوريات فوج طوارئ ديالى السابع للبحث والتحري عن الطفلة (رقية)".وأضافت القيادة، "وبعد متابعة المراقبة وتفتيش المنطقة تم العثور على جثتها في أحد هياكل البناء قد تعرضت الى جريمة قتل بطريقة بشِعة، وبعد التحقيق وجمع المعلومات من قبل الفريق الأمني تبين ان شقيقها الذي يبلغ من العمر (14) سنة هو الذي اقدم على ارتكاب جريمة القتل بحق المجنى عليها رقية وهي في ربيعها السادس".وتابعت القيادة، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد التحقيق وتدوين اقواله اعترف بارتكابه الجريمة وتم ايداعه التوقيف لينال جزائه العادل".