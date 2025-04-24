مسلحون يطلقون النار على العاملين في أبنية جامعة الشطرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمنية تلقت نداء بتعرض الشركة المنفذة لأبنية جامعة قرب المعهد التقني، لاعتداء مسلح من قبل مجهولين بأطلاق نار على العاملين".وأضاف المصدر، أن "الهجوم تسببت بأضرار كبيرة لعجلات الشركة المنفذة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".