إجرام الديوانية تعتقل لصا باستخدام تقنية "تحديد المواقع" GPS

وقات المديرية في بيان ورد لـ ، إن "مفارز الإجرام في تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة، اعترف أثناء التحقيق قيامه بتنفيذ خمسة عمليات سرقة للمزارع في منطقة ال5 دونم عن طريق سرقة المواطير الكبيرة والمولدات والمضخات الزراعية".وأضافت المديرية، أن "عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمين محكم له حال تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، بعد متابعته باستخدام جهاز تعقب (GPS) والقبض عليه متلبساََ بالجرم المشهود وضبط بعض المواد بحوزته، حيث تم توقيفه من قبل السيد تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة".