العثور على جثتي شقيقين في أرض زراعية جنوب العمارة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بالعثور على جثتين لشقيقين تعرضتا لاطلاق نار وتم رمي الجثتين في أرض زراعية في قضاء المجر الكبير جنوب ".وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث".