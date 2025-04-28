شرطة بابل تعلن الإطاحة بمتهم مطلوب بجريمة قتل

أعلنت ، الاثنين، عن الإطاحة بمتهم مطلوب بجريمة قتل عمد.

وقالت القيادة في بيان،"في عملية أمنية نوعية، تمكنت مفارز سيطرة حلة - التابعة لقيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم ينتمي لإحدى المحافظات المجاورة، تبين أنه مطلوب للعدالة عن ارتكاب جريمة قتل عمد، وذلك أثناء محاولته اجتياز السيطرة الأمنية المحكمة الواقعة غرب ".

وأضاف البيان أن "عملية القبض على المتهم تمت بناءً على الاشتباه الأولي من قبل عناصر السيطرة الأمنية، والتي أعقبتها عملية تدقيق دقيق لهويته عبر الأنظمة الأمنية الحاسوبية".