في بغداد.. سائق "تكتك" يتعرض لاعتداء بالسكين

كشف ذوو شخص يعمل سائق دراجة نارية "تكتك" الى تعرضه لاعتداء من شخصين جنوبي .

وقالوا في حديث لـ ، إن "اقاربهم تعرض لاعتداء بالسكين بعد خروجه فجرا من قبل شخصين في ".

وأضافوا أن "اقاربهم لا يملك سوى "، مؤكدين "عدم وجود اجراءات قانونية حتى الآن"، مطالبين الجهات المختصة بـ"التدخل بهذا الموضوع".

بدوره قال مصدر أمني، إن "الحادث وقع في الساعة السادسة صباح يوم الاحد الماضي، إذ تعرض الشخص لمحاولة تسليب وقيام اشخاص مجهولين بالاعتداء عليه وضربه بآلة حادة في الرقبة ولاذوا بالفرار".

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