مصرع عامل في مصفى بيجي سقط من مكان شاهق

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد مراكز الشرطة في قضاء تلقى اليوم بلاغا بوجود حادث أحد عمال مصفى بيجي بعد سقوطه من مكان شاهق".وأضاف المصدر، أن "العامل من سكنة قضاء الشرقاط"، لافتا الى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".