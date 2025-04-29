إصابة عنصرين من البيشمركة بهجوم لطائرة مسيرة في دهوك

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "هجوما بطائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدف تابعة للبيشمركة في ناحية ديرلوك في ، ما أسفر عن إصابة عنصرين من النقطة".وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".