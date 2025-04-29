شرطة ميسان تعثر على قطع أثرية مختلفة في قضاء الكحلاء (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "وأثناء تجـــوال مفارز قسم شرطة حماية الاثار والتراث لحمايـــــة المواقـع الاثريـة ضمن قاطـــع المسؤوليــــة( موقع أبو الحجل وموقـع المفتــول) الاثرييــــن الواقعة فـــــي قضاء الكحلاء تــــــم العثور على (30) قطعة أثرية مختلفة الأنواع والاشكال على سطح موقع المفتول الاثري معرضة للسرقة".وأضافت القيادة، أن "المفرزة قامت بنقلها الى القسم لغرض إرسالها الى مفتشية اثار وتراث للتصرف بها من قبلهم حسب الاختصاص".