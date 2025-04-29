الأمن الوطني يوضح بشأن اعتقال المتهم بقتل الشهيد حارث السوداني

وقال مدير العلاقات والإعلام في الجهاز الحاكم في حديث لـ ، "في ما تم تداوله بخصوص القبض على الارهابي والمتهم الرئيسي باستشهاد النقيب ، فإن الموضوع مازال قيد التحقيق".وأضاف الحاكم، أن "المديرية بانتظار إكمال الاجراءات التحقيقية والتأكد بشكل كامل والإعلان عنه رسميا".وكشف الخبير الأمني ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025) أن جهاز تمكن من الإطاحة بالإرهابي الذي كان حلقة والمسؤول عن النقيب الشهيد حارث السوداني عندما اخترق التنظيم قبل نحو 10 سنوات.