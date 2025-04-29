مجلس أمن الإقليم بشان استهداف قواعد البيشمركة: جاهزون للرد على أي اعتداء

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "مجموعة إرهابية قامت، يوم أمس وصباح اليوم، بتنفيذ هجومين مختلفين باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت قواعد قوات البيشمركة ضمن حدود ، مما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر البيشمركة".وأضاف ان "وضع الجرحى مستقر، وقوات البيشمركة على استعداد كامل وبإرادة قوية للتصدي لأي نوع من المخططات والهجمات العدوانية".وتابعت "في وقت تتقدم فيه عملية السلام في باكور، ويُعقد مؤتمر للوحدة بين القوى الكوردستانية في روجآفا، وتقترب عملية تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم من الاكتمال، تسعى بعض الأطراف والمجموعات إلى تخريب عملية السلام والاستقرار في المنطقة"، مدينا "هذه الهجمات الإرهابية".وحذرت "جميع الجماعات والأطراف التي تستهدف أمن الإقليم"، موضحة ان "قوات البيشمركة وقوات الأمن الداخلي على أتم الجاهزية للرد المناسب تجاه أي اعتداء تخريبي".