"والي الجنوب" ومصنف من الأهداف الخطيرة.. اعتقال "فراس الدليمي" في سامراء

أعلنت سرايا السلام، اليوم الثلاثاء، اعتقال ما يسمى بـ"والي الجنوب" في تنظيم الإرهابي المدعو " الدليمي" بمدينة في

وذكر بيان للسرايا، انها "ألقت القبض على المدعو (فراس احمد الدليمي) ما يسمى ا١لي ولاية الجنوب والمصنف من الأهداف الخطيرة والصادر بحقه مذكرة إلقاء قبض وفق المادة (4 إرهاب)".



وأكد "تسليمه أصولياً الى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".