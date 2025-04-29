وزير الداخلية يستقبل السفير البريطاني.. مباحثات تتصدرها مكافحة الإرهاب

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "الشمري استقبل في مكتبه صديق، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الأمني، وتبادل الخبرات، ودعم برامج التدريب والتطوير بين والمؤسسات الأمنية البريطانية".وأكد الشمري، "حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب البريطاني"، مشيداً بـ"الدور الإيجابي الذي تؤديه المملكة المتحدة في دعم ، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات الأمنية".من جانبه، عبّر السفير البريطاني عن "تقديره العالي لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والاستقرار"، مؤكداً "استمرار دعم بلاده للعراق، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".