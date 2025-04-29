وزير الداخلية الشمري يعلنها: رضا المواطن معيارنا الأول والإجراءات القضائية لا تُسوَّف

وجه ، الثلاثاء، بتوصيات تخص عمل مراكز الشرطة في ، فيما أعلن أن رضا المواطن معياره الأول والإجراءات القضائية لا تُسوَّف.





وقالت الوزارة في بيان، "ترأس مؤتمراً موسعاً نظمته وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لمناقشة نتائج عمل الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام ضمن قاطع قيادة شرطة ولمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف البيان "بعد الاطلاع على ما عرضته هذه وجه الوزير بجملة من التوجيهات والتوصيات من بينها مقدار رضا المواطنين يقاس بمقدار ما يحققه الجهاز الأمني من رفاهية لهم، والأخطاء في مراكز الشرطة تصادر جهود وتضحيات أبطال ".

كما تضمنت التوصيات "متابعة القادة والآمرين المستمرة لمراكز الشرطة تقضي على تسويف الأوامر القضائية، والعمل بالأتمتة والتحول الرقمي يعزز من ثقة المواطن بالجهاز الأمني ويقضي على الفساد".

وتضمنت أيضا "تكريم ضباط المراكز الحاصلين على تقدير جيد ومحاسبة المقصرين منهم ونقلهم خارج هذه المراكز بهدف تعديل مسار العمل بالشكل الأمثل، وإعادة التقييم بعد ثلاثة أشهر وتكثيف الجهود والدورات التخصصية لتقويم وتصويب الأخطاء".