توقيف ضباط ومنتسبين بعد كمين اعتقال تجار مخدرات في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سان جيرمان يتجاوز آرسنال بنصف نهائي أبطال أوروبا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524502-638815576155175846.jpg
توقيف ضباط ومنتسبين بعد كمين اعتقال تجار مخدرات في بغداد
أمن
2025-04-29 | 17:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,130 شوهد
أفاد مصدر أمني، بتوقيف ضباط ومنتسبين بعد كمين اعتقال تجار مخدرات شرقي
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "توقيف خمسة ضباط برتب مختلفة وخمسة منتسبين على خلفية حادثة ليلة امس بنصب كمين للقبض على تجار مخدرات ضمن
مدينة الصدر
".
وأضاف المصدر "حصل تبادل اطلاق نار بينهم اسفر عن مقتل مواطن واصابة ثلاثة اخرين ليس لهم علاقة بالحادثة".
وكان مصدر امني أفاد، الثلاثاء، بمقتل شخص بالخطأ داخل كوفي، اثناء اشتباكات بين القوات الأمنية وتجار مخدرات في مدينة
الصدر
شرقي
بغداد
.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
كمين يطيح بأحد تجار المخدرات في الرمادي
07:07 | 2025-04-06
بكمين محكم.. الإطاحة بتاجر وموزعي مخدرات في بغداد
08:11 | 2025-03-17
الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات ومتاجر دولي
16:01 | 2025-04-13
منتسب بدائرة المرور يُعزل من وظيفته ويقبع في السجن بعد رفضه لفساد ضباط!
05:54 | 2025-04-04
بغداد
مخدرات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
على رأسها سوريا.. العراق يوقف استقدام العمالة من 5 جنسيات
محليات
29.08%
01:45 | 2025-04-29
على رأسها سوريا.. العراق يوقف استقدام العمالة من 5 جنسيات
01:45 | 2025-04-29
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
رياضة
26.08%
13:01 | 2025-04-29
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
13:01 | 2025-04-29
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
اقتصاد
22.95%
09:32 | 2025-04-28
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
09:32 | 2025-04-28
بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد
اقتصاد
21.89%
09:17 | 2025-04-29
بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد
09:17 | 2025-04-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
العراق في دقيقة
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
العراق في دقيقة
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
Live Talk
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
Live Talk
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
العراق في دقيقة
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
العراق في دقيقة
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
Live Talk
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
Live Talk
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
اخترنا لك
مصرع عراقي وإصابة 5 صينيين بحادث مروري مروع شرقي الديوانية (فيديو)
06:43 | 2025-04-30
اندلاع حريق كبير في الحي الصناعي بين النجف والكوفة (صور وفيديو)
05:01 | 2025-04-30
مصرع شرطيين اثنين في بغداد
03:05 | 2025-04-30
فرق الدفاع المدني تتوجه لمكافحة حريق اندلع داخل كلية في بغداد (فيديو)
02:21 | 2025-04-30
وزير الداخلية الشمري يعلنها: رضا المواطن معيارنا الأول والإجراءات القضائية لا تُسوَّف
16:17 | 2025-04-29
فرنسا تتسلم رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق
09:46 | 2025-04-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.