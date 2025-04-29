توقيف ضباط ومنتسبين بعد كمين اعتقال تجار مخدرات في بغداد

أفاد مصدر أمني، بتوقيف ضباط ومنتسبين بعد كمين اعتقال تجار مخدرات شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "توقيف خمسة ضباط برتب مختلفة وخمسة منتسبين على خلفية حادثة ليلة امس بنصب كمين للقبض على تجار مخدرات ضمن ".

وأضاف المصدر "حصل تبادل اطلاق نار بينهم اسفر عن مقتل مواطن واصابة ثلاثة اخرين ليس لهم علاقة بالحادثة".

وكان مصدر امني أفاد، الثلاثاء، بمقتل شخص بالخطأ داخل كوفي، اثناء اشتباكات بين القوات الأمنية وتجار مخدرات في مدينة شرقي .