بقيمة مليار دينار.. عصابة تسرق محلا للذهب جنوبي الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد مراكز الشرطة تلقت بلاغا بوجود عملية سرقة لمحل ذهب في قضاء الشرقي (30 كم جنوبي الديوانية) من قبل عصابة مكونة من 3 أشخاص".وأضاف المصدر، أن "قيمة الذهب المسروق تقدر بأكثر من مليار دينار، بحسب صاحب المحل"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية شكلت فريقا للتحقيق في الحادثة بالاستعانة بكاميرات المراقبة التي وثقت العملية".