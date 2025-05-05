وزير الداخلية يوجه بزج الضباط في دورات لحقوق الإنسان

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الشمري ترأس اليوم مؤتمراً لتقييم أداء قيادات شرطة محافظات وواسط وميسان والمثنى خلال الفصل الأول للعام الحالي، إذ استمع من اللجان المختصة في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادات ونسب الإنجاز".وأصدر "جملة من التوجيهات والتوصيات بتكريم المتميزين في هذه القيادات من الذين حصلوا على تقييم عالي المستوى وتقويم الوحدات التي تحتاج إلى تطوير أدائها ومحاسبة المقصرين الذين كان تقييمهم بالشكل غير المطلوب".وشدد على "أهمية أن تكون مراكز الشرطة ملاذاً آمناً للمواطنين، لكون هذه المراكز هي التي تأخذ لهم حقوقهم"، مؤكداً على "أتمتة الدعاوى وإنجاز الربط الشبكي".ولفت إلى "ضرورة الوقوف على جميع القضايا التي تحتاجها قيادات الشرطة وتوفيرها، وإدخال ومواكبة التطور في العمل الأمني، فضلاً عن إدخال الضباط بدورات عن حقوق الإنسان والتحقيق الجنائي وكذلك العمل بمبدأ التدوير الوظيفي ودعم القيادات بالموارد البشرية والدورات المتخرجة حديثاً".