مقتل شاب باطلاق نار شمال البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا قتل نار في قضاء المدينة شمال ".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير الى أنه يعمل شرطيا وقتل بسبب ثأر عشائري"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.