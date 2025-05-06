برئاسة الأعرجي.. اجتماع لمجلس وكلاء الأمن الوطني

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وتابع، انه "تم مناقشة التقرير الوطني لمستوى جهوزية الجهات المعنية للتصدي للحوادث ( CBRN) ، فضلا عن بحث عدد من مذكرات التفاهم، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ".