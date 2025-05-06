سرق مركبة حكومية.. السجن ست 6 سنوات بحق موظف في واسط

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " محكمة جنايات قضت بالسجن ست سنوات بحق موظف حكومي اقدم على سرقة مركبة حكومية من احدى الدوائر الحكومية في مدينة ".وتابع، ان "المتهم قام ببيع المركبة في العاصمة بعد سرقتها من احدى الدوائر الحكومية".