اعتقال "سجاد جبر" لاستخدمه القرآن الكريم في الترويج لمنتجاته (صورة)

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه من خلال اجراءات في ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على المدعو (سجاد علي جبر) وفق احكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، بعد استخدامه القسم بالقرآن الكريم والمعتقدات الدينية لأغراض الترويج للمنتجات، حيث يعد هذا الامر مخالف للضوابط القانونية والإدارية.وبحسب المصدر، فان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود اللجنة لمحاسبة هذه الظاهرة واستخدام المقدسات لاغراض شخصية.