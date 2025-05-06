عليها اثار "طلقات".. العثور على جثة فتاة مقتولة في بغداد

وقال المصدر، لـ ، إنه "تم العثور على جثة فتاة مقتولة داخل منزلها، وسط ظروف غامضة ضمن بالعاصمة ".وأضاف، أن "الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نارية"، مشيراً إلى أنه "تم التحفظ على ذويها لوجود شكوك وفتح تحقيق لمعرفة ما اذا كان الحادث انتحار ام جنائي".