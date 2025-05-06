الأسايش: اعتقال عناصر من "داعش" وتدمير أوكار لهم

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه ، إن عناصرها بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية "قاموا بتدمير أوكار في العملية الأولى يوم 29 نيسان الماضي في حدود ، حيث تم تمشيط منطقة جوال بور ومحيطها وتدمير أوكار إرهابيي داعش، وخلال العملية، تم ضبط كمية من المواد والوثائق".وأضافت أن "العملية الثانية جرت خلال الأيام من 30 نيسان – 4 أيار الحالي، وتمكنت خلالها، وبناءً على المتابعة والمعلومات الاستخباراتية، من إلقاء القبض على (5) إرهابيين من العناصر النشطة لإرهابيي داعش".وأضافت أن "الإرهابيين المعتقلين كانوا قد توجهوا إلى المنطقة بهدف إعادة تنظيم أنفسهم، وذلك ضمن حدود مناطق (كلار، ، ، السليمانية)، وهم مطلوبون بموجب المادتين (4، 2) من ".