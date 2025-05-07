ضبط قنابل وعتاد في حسينية شرقي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معلومات وردت بوجود اسلحة واعتدة مختلفة داخل احدى (الحسينيات) ضمن منطقة حي اور ".وأضاف انه "تم التوجه الى المكان وتم ضبط ١٧ رمانة هجومية ودفاعية واطلاقات BKC عدد ٧٠"، مشيرا الى "اعتقال شخصين كانا متواجدين داخل الحسينية وتم تسليمهما الى الجهات المختصة باجراءات أصولية".