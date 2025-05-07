الداخلية: وضعنا خطة لأي حالات طارئة خلال القمة العربية

الداخلية: وضعنا خطة طوارئ لأي حالات طارئة خلال– أمنأعلن مدير العلاقات والإعلام في ، اليوم الأربعاء، وضع خطة طوارئ لأي حالات طارئة خلال القمة العربية التي ستعقد في يوم 17 من شهر أيار الحالي.وقال العميد في المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية وحضرته، نيوز، إن "المهمة الأولى وضع خطة أمنية متكاملة قبل واثناء وبعد القمة وتأمين الحماية لهم ووضع خطة طوارئ وتسهيل نقل الضيوف من والى "، مشيرا الى "إجراء التدقيق الأمني للضيوف والإعلاميين وتوفير عجلات السيارات والدراجات وباشرت اللجنة بعدة واجبات منها عقد 10 اجتماعات رسمية لتوزيع الواجبات".وأضاف العميد ميري، أن "اللجنة أرسلت وفدا أمنيا الى مملكة بحرين، واختارت خمسين ضابطا من الوزارة وتدريبهم على الاتكيت في كيفية التعامل، وجرى تدريب ٦٠٠ منتسب من حماية المنشآت للمشاركة في الاستقبال والتنظيم".وأكد العميد ميري، أن "انتخاب عدد كبير من الألوية للإشراف استخباريا على مكان إقامة الوفود، وتحديد الحماية من المطار الى مقر إقامة الدبلوماسيين، وجرى انتخاب ١٠٠ ضابط للإشراف على مواكب الملوك والوزراء لمرافقتهم اثناء تنقلهم".ولفت العميد ميري، الى ان "انشاء مركز عمليات ncc والتي توفر كافة الاجهزة الحديثة من لمراقبة الطرق وستستخدم فيها ٣٠٠٠ كاميرا"، مشددا على "الخطة أمنية وعسكرية، ولكن بعيدا عن عسكرة المدن".وشدد العميد ميري، على أنه "لن يكون هناك قطع للطرق اطلاقاً الا للضرورة الملحة وسيكون هنالك خطة مرورية لتسهيل حركة السير داخل بغداد".