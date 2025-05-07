وقال العميد في رد على سؤال بشأن حركة عجلات الحمل خلال ، "لدينا خطة حول حركة سيارات الحمل لنقل المواد الغذائية ولكن نضع بالحسبان الأولية في تأمين المؤتمر".وأضاف ميري، "وفي بلدان أخرى يكون هناك حظرا كاملا للتجوال، إلا إننا نحرص على سهولة الحركة للمواطنين أثناء انعقاد القمة، وسنقوم بتسهيل إجراءات سيارات الحمل قدر المستطاع".يشار الى أن العاصمة ستستضيف مؤتمر القمة العربية يوم 17 أيار 2025.