اندلاع نيران في منازل سكنية اثر نزاع عشائري ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء الحسينية ببغداد، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى الى اندلاع النيران في عدد من المنازل السكنية".واضاف ان "القوات الامنية توجهت للسيطرة على الوضع"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر البشرية".