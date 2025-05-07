تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الغد

وقالت القيادة في بيان، "سيكون هنالك تفجير مسيطر عليه من قبل سرية القيادة لمخلفات حربية وقنابل عنقودية سابقة غدا الخميس 2025/5/8".

وأضافت أن وقت التفجير "من الساعة 6 لغاية الساعة 11 صباحا ضمن مقتربات منطقة ارطاوي".