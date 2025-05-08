وزير الداخلية يتابع شخصياً إجراءات تأمين استقبال وفود القمة العربية (فيديو)

وبحسب مقاطع مصورة حصلت عليها ، فقد أجرى زيارة الى في للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية في العاصمة ، وكذلك تابع شخصياً تأمين إجراءات استقبال وفود القمة.الفيديوهات ادناه: