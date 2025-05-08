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الإطاحة بـ"شبكة مخدرات" وتاجري أسلحة في بغداد
أمن
2025-05-08 | 11:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
158 شوهد
السومرية نيوز
- أمن
أعلنت
المديرية العامة للاستخبارات
والأمن، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات، وتاجري أسلحة في
بغداد
.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن
بغداد
، التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في
وزارة الدفاع
، تمكنت عبر معلومات استخبارية دقيقة من الإطاحة بشبكة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، إذ جرى ضبط مواد مخدرة متنوعة بحوزتهم، وبالجرم المشهود".
وأضافت، أن "مفارز المديرية ألقت القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة تجارة الأسلحة في إحدى مناطق العاصمة، وعثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، وجرت مصادرتها وإحالة المتهميَن إلى الجهات المختصة أصولياً".
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