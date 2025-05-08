وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ، التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في ، تمكنت عبر معلومات استخبارية دقيقة من الإطاحة بشبكة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، إذ جرى ضبط مواد مخدرة متنوعة بحوزتهم، وبالجرم المشهود".وأضافت، أن "مفارز المديرية ألقت القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة تجارة الأسلحة في إحدى مناطق العاصمة، وعثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، وجرت مصادرتها وإحالة المتهميَن إلى الجهات المختصة أصولياً".