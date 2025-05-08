شرطة الأنبار تشغل جهازاً "يقلل حوادث السير ويتابع المطلوبين"

وقال نوري في بيان ورد لـ ، إن "شركة قدمت هدية جهاز رادار ذكي هو الأول من نوعه في المحافظة، وبمواصفات عالمية، واطلعنا على تشغيله اليوم في ".وأضاف "عقدنا اجتماعاً مع اللواء عادل وعدد من القيادات الأمنية وممثِّلين عن شركة هاواوي وشركة تطور النظم العراقية؛ للاطلاع على عمل جهاز الرادار الذكي".وأوضح أن "هذا الجهاز له القابلية على تحديد السرعة والتقاط صورٍ للمشتبه بهم والعجلات المطلوبة، مما يسهم في تقليل الحوادث المرورية ومساعدة في متابعة المطلوبين من الأشخاص أو العجلات الصادر بحقها معلومات أمنية أو مرورية".وأكد على "ضرورة متابعة أداء الجهاز الجديد لغرض دراسة الجدوى منه، للعمل على تزويد قيادة شرطة المحافظة بهذه الأجهزة التي ستحقق نقلةً نوعيةً في الأداء الأمني".