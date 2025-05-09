إنذار "ج" في العراق من الأحد وحتى انتهاء القمة العربية

- أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن والعسكرية ستدخل حالة الإنذار القصوى "ج" بدءاً من الأحد المقبل وحتى انتهاء أعمال مؤتمر في .



وأضافت، أن "الإنذار من الساعة 0600 من يوم 11 أيار 2025 ولحين انتهاء أعمال مؤتمر ".

وقال المصدر لـ ، إن " أصدرت أوامر بإدخال جميع قطعات وباقي صنوف الأجهزة الامنية بحالة الإنذار القصوى (ج)".وأضافت، أن "الإنذار من الساعة 0600 من يوم 11 أيار 2025 ولحين انتهاء أعمال مؤتمر ".