القبض على طرفي نزاع عشائري إصيب به مدير شرطة محافظة ذي قار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت قوة من قيادة شرطة من القاء القبض على 20 متهما من طرفي نزاع عشائري في قضاء النصر".واشارت الى ان "عملية القبض على هؤلاء المتهمين جاءت لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون بعد تطويق منطقة النزاع من قبل القوات الأمنية"، مشيرة الى انه "أسفر هذا النزاع العشائري عن إصابة مدير شمال اللواء ، إذ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين أكد الكادر الطبي بأن حالته الصحية مستقرة".وتابعت، أنه "مازالت تجري عملية بحث وتفتيش وقد سيطرت على الموقف بشكل كامل".