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القبض على طرفي نزاع عشائري إصيب به مدير شرطة محافظة ذي قار
أمن
2025-05-09 | 16:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,209 شوهد
اعلنت
قيادة شرطة ذي قار
، اليوم الجمعة، القبض على طرفي نزاع عشائري إصيب به مدير شرطة
محافظة ذي قار
في النصر.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تمكنت قوة من قيادة شرطة
محافظة ذي قار
من القاء القبض على 20 متهما من طرفي نزاع عشائري في قضاء النصر".
واشارت الى ان "عملية القبض على هؤلاء المتهمين جاءت لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون بعد تطويق منطقة النزاع من قبل القوات الأمنية"، مشيرة الى انه "أسفر هذا النزاع العشائري عن إصابة مدير شمال
ذي قار
اللواء
حسن العبودي
، إذ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين أكد الكادر الطبي بأن حالته الصحية مستقرة".
وتابعت، أنه "مازالت
قوات الشرطة
تجري عملية بحث وتفتيش وقد سيطرت على الموقف بشكل كامل".
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