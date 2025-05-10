صراع على ورث "قديم" ينتهي برمي قنبلة على منزل موظف بوزارة الدفاع شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "إحدى دوريات الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث استهداف منزل موظف في يدوية ضمن شمالي "، مبينا ان "الحادث لم ينتج عنه إصابات بشرية واقتصرت على المادية منها".وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير الى ان القنبلة تم رميها من قبل ابن عم صاحب المنزل المستهدف نتيجة مشاكل قديمة فيما بينهم على الورث".وتابع المصدر، أنه "بحسب ادعاء الموظف، فإن ابن عمه من متعاطي وهو هارب بالوقت الحالي"، مشيرا الى ان "الشرطة فتحت تحقيقا موسعا بالحادث".