حاولن الخلاص بتهديده.. تعرض فتيات من ذي قار لتحرش داخل عجلة في بغداد (فيديو)

واظهر مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة بينما حاولن الفتيات الخروج من العجلة بعد الضغط على السائق وتهديده بتحطيم زجاج العجلة، ما اضطر السائق الى التوقف وانزال الفتيات.وبحسب النص المرفق مع الفيديو، والذي نشرته منصة مختصة بمكافحة الابتزاز ورصد الحالات السلبية، ان الفتيات قادمات من في زيارة الى واستقلن هذه العجلة التكسي الى المول لكن السائق بدأ بلمس الفتيات والتحرش بهن.ولم يتسن للسومرية نيوز التأكد من الرواية المتداولة، الا ان الفيديو نشر حديثا من قبل منصة مختصة بنشر الفيديوهات والحوادث المتعلقة بالابتزاز او النصب وغيرها، كما ان العجلة لا تبدو وانها مخصصة كتكسي، وعلى ما يبدو ان السائق توقف للفتيات بفعل وجودهن بمفردهن في الشارع ولنوايا أخرى وليس لكونه سائق تكسي بالفعل.