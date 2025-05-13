وزير الداخلية: نجاح القمة العربية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب أقصى درجات الجاهزية

وذكر للشمري في بيان ورد لـ ، أن " / رئيس لتأمين ، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة وعدداً من القادة والضباط، لمراجعة اللمسات الأخيرة للخطط والإجراءات الأمنية الخاصة بانعقاد مؤتمر القمة العربية المرتقب في العاصمة ".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة شاملة للتنسيق بين مختلف التشكيلات الأمنية لضمان توفير أقصى درجات الحماية والتنظيم، وبما صورة إيجابية عن ".وأكد الوزير على "أهمية الالتزام العالي والانضباط في تنفيذ المهام والخطط"، مشدداً على أن "نجاح القمة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب أقصى درجات الجاهزية والعمل المهني".ووجه "بالاستمرار في الممارسات الأمنية وتدقيق جميع المتطلبات وتوحيد الجهود في مسار واحد".