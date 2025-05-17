العمليات المشتركة: نجاح قمة بغداد يعكس واقع العراق

وقالت القيادة في بيان، "اثبتت القوات الأمنية العراقية كفاءتها وقدرتها العالية على تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية الرفيعة المستوى، من خلال نجاح خطة تأمين مؤتمر قمة 34، التي نُفِّذت بمستوى عالٍ من الاحترافية، ووفقاً لأعلى المعايير المهنية المعتمدة في مثل هذه المحافل الدولية".وأضاف البيان "لقد تميزت الخطة الأمنية بـالأمن غير المنظور، حيث تم تأمين محيط المؤتمر ومواقع الوفود دون التأثير على الحياة العامة في العاصمة، مما تطور الأداء الأمني وقدرته على مواكبة الأحداث ذات البُعد الإقليمي والدولي.ولفت بيان القيادة الى أن "القطعات الأمنية والاستخبارية المشاركة أثبتت مهنيتها العالية، سواء في التنفيذ أو التنسيق المشترك، مما عزز صورة كدولة قادرة على استضافة فعاليات دولية بهذا الحجم".وقدمت شكرها الى وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وقيادة عمليات بغداد وهيئة والوكالات والأجهزة الاستخبارية كافة وجميع القطعات والصنوف التي كان لها دورا فعالا مهما وفق اختصاصها"، مضيفة "إننا نؤكد أن ما تحقق لم يكن ليتم لولا الانسجام التام والعمل المشترك والتخطيط المسبق عالي الدقة".وتابع البيان أن "نجاح هذا المؤتمر يعكس واقع العراق بشكل عام والعاصمة بغداد بشكل خاص وقطعاتنا التي أصبحت متمرسة في تنظيم وحماية المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وقادرة على توفير بيئة آمنة تليق بمكانة العراق الإقليمية والدولية"،