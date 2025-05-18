وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مواجهة مسلحة حدثت بين القوات الأمنية وشخص مطلوب بالدكة العشائرية في منطقة الدعوم شرقي ".وأضاف المصدر، أن "المواجهة، أدت الى مقتل المطلوب وإصابة أحد عناصر القوة الأمنية التي كانت تنفذ مذكر الاعتقال"، مبينا أن "العنصر الأمني أصيب في رأسه إصابة بليغة نقل على إثرها الى طوارئ إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".