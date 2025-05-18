اندلاع حريق في أحد مطاعم المدينة المائية وسط النجف (صور)

حريقوقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل أحد المطاعم ضمن المدينة المائية السياحية وسط ، ما أدى الى انتشار النيران في أرجائه وحدوث خسائر مادية كبيرة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت بعملية الإطفاء لاحتواء النيران ونجحت بذلك"، مبينا ان "الحريق نتج عنه أضرار مادية فقط".