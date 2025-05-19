زرع 3 الاف كاميرا واستخدام تقنية "غير مسبوقة".. تفاصيل تأمين وفود قمة بغداد

وقال مدير علاقات وإعلام دائرة العمليات في الوطني، المقدم حسين ماجد، إن “عمليات الوزارة تضم ضباط ارتباط من جميع دوائر ، إضافة إلى ممثلين عن المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إذ تم تحقيق تنسيق كامل بين هذه الجهات لمراقبة سير الخطة الأمنية التي تبدأ من لحظة وصول الوفود إلى مدرج المطار، وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم.وبيّن أن "الفرقة الخاصة تولت مسؤولية حماية الطوق الخارجي، بينما تكفلت قطاعات المرور والنجدة بمرافقة الأرتال من لحظة دخولها وحتى استقرارها في أماكن الإقامة"، مشيراً إلى أن "بعض الوفود طلبت التجوال في مواقع متعددة، منها ، ومنطقة ، وبعض الأسواق الشعبية".وأضاف، أن "أكثر من ثلاثة آلاف كاميرا تم نشرها على طرق الوفود، من بينها ثلاثمئة كاميرا موزعة داخل مركز القيادة الوطني لمراقبة التقاطعات والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مواقع الإقامة والقمة، وقد تم استحداث جميع الكاميرات المنصوبة في الشوارع والتقاطعات، لاسيما في الطرق التي مرت بها الوفود".وأوضح أنه "تم تجهيز سيارات الحماية التي ترافق الوفود بكاميرات داخلية مرتبطة بنظام GPS يتيح متابعة حركتهم لحظة بلحظة من داخل مركز القيادة، وهي تجربة تُستخدم لأول مرة بهذا الشكل في تأمين فعالية دولية داخل "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد ماجد، أن الخطة لم تشهد أي تغييرات في عدد العناصر أو الآليات المخصصة، إذ تم تنفيذها وفق ما هو مرسوم مسبقاً، وتحت إشراف مباشر من بصفته رئيس .وعن ، أكد ماجد أن من زارت مركز القيادة الوطني قبل انطلاق القمة واطلعت على تفاصيل الخطة الأمنية.