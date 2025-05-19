انتحار مراهق شنقا داخل منزله في الموصل

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "المراهق أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في ناحية غرب مدينة ".وتابع، انه "لم يعرف لغاية الان أسباب الانتحار، فيما باشرت القوات الأمنية بالتحقيق بالحادث".