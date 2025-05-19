قائد العمليات الجوية الفرنسية: المؤسسة العسكرية العراقية تشهد نقلة نوعية

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الفريق الأول الركن ، نائب ، استقبل اليوم في مقر القيادة ببغداد، الفريق راتو، قائد الدفاع الجوي والعمليات الجوية في الجيش الفرنسي، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في ".وأضافت، أن "اللقاء جرى خلاله استعراض أوجه التعاون العسكري بين الجانبين، حيث قدّم الفريق الأول الركن قيس المحمداوي إيجازاً شاملاً عن طبيعة عمل قيادة والجهود المبذولة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار".وأشاد المحمداوي بـ"الدور الفاعل الذي تؤديه في دعم في حربه ضد الإرهاب، والمساهمة الكبيرة في مجالات التدريب والتسليح".وأوضح أن "الوضع الأمني في العراق يشهد اليوم استقراراً ملحوظاً، بفضل تضحيات القوات الأمنية، والتطور المستمر في قدرات التسليح، وزيادة الإمكانيات والموارد، الأمر الذي ساهم في ترسيخ الأمن وخلق بيئة مستقرة ومستدامة".من جانبه، أعرب الفريق راتو عن "شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال"، مهنئاً "الفريق المحمداوي على نجاح الخطة التنظيمية الخاصة بقمة بغداد".وثمّن راتو "الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة العمليات المشتركة"، مشيداً بـ"التطور الملحوظ في قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية".واعتبر قائد الدفاع الجوي والعمليات الجوية في الجيش الفرنسي "ذلك نقلة نوعية في مسار بناء العراقية".