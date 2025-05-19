رفع الكتل الكونكريتية من محيط "جامع الرحمن" ونقلها خارج بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، إن " رفعت جميع الكتل الكونكريتية المحيطة بجامع ضمن محلة (٦٠١) في بجانب ".وأشارت إلى "نقلها لموقع الرزم خارج حدود العاصمة، وذلك بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين".