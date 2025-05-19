النجف.. مواطن يستعين بالأمن بعد مداهمة منزله من قبل "أفعى"

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، انه "استجابت مفارز قيادة الشرطة، وبشكل فوري، إلى نداء أحد المواطنين الوارد عبر الخط الساخن (911)، والذي أفاد بوجود أفعى داخل منزله".واضاف البيان، انه "على الفور، توجهت دورية من الشرطة النجدة وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحالة بشكل مهني وسريع، ما أسهم في إزالة الخطر وتأمين سلامة العائلة".