كمين محكم يطيح بمنتحل صفة ضابط في رئاسة الجمهورية

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن " قوة امنية تمكنت من القبض على المدعو ( أ.ص.ج) الذي ينتحل صفة ضابط في رئاسة الجمهورية من خلال كمين محكم في منطقة ".وتابع، انه " ضبط بحوزة المتهم عدد من الباجات العسكرية، وتم ايداعه بالتوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية".